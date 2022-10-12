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    Зиньковский с женой посетил матч ХК «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский накануне посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» играл против «Витязя» (0:0, победа москвичей по буллитам).

    Вместе с футболистом была его жена.

    «Семейный досуг Антон Зиньковский проводит на хоккее, поддерживая красно-белых братьев!» – написал ХК «Спартак».

    • Зиньковский готовится к матчу 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
    • Игрок перешел в «Спартак» летом из «Крыльев Советов».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: твиттер ХК «Спартак»

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    Сегодня, 07:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -22

      dragoff 11 минут назад

      Вполне приемлемая утренняя новость. Что не так?

      0
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      Рейтинг: +25795

      vladimir-7 1 час назад

      Бомбардиру больше нечего переписывать из источников, в данном случае, из ХК спартак.

      0
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