Зиньковский с женой посетил матч ХК «Спартак»

Вполне приемлемая утренняя новость. Что не так?
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский накануне посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» играл против «Витязя» (0:0, победа москвичей по буллитам).
Вместе с футболистом была его жена.
«Семейный досуг Антон Зиньковский проводит на хоккее, поддерживая красно-белых братьев!» – написал ХК «Спартак».
- Зиньковский готовится к матчу 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Игрок перешел в «Спартак» летом из «Крыльев Советов».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.