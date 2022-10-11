«Динамо» и «Челси» не контактируют по поводу Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» сейчас не ведутся.

– История с Захаряном продолжает развиваться?

– Нет.

– C «Челси» вы сейчас не контактируете?

- Нет.