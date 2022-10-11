«Динамо» и «Челси» не контактируют по поводу Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» сейчас не ведутся.
– История с Захаряном продолжает развиваться?
– Нет.
– C «Челси» вы сейчас не контактируете?
- Нет.
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» сейчас не ведутся.
– История с Захаряном продолжает развиваться?
– Нет.
– C «Челси» вы сейчас не контактируете?
- Нет.