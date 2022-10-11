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    «Динамо» и «Челси» не контактируют по поводу Захаряна

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переговоры о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» сейчас не ведутся.

    – История с Захаряном продолжает развиваться?

    – Нет.

    – C «Челси» вы сейчас не контактируете?

    - Нет.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Он забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «РБ Спорт»

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