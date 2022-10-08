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    В «Лацио» отреагировали на новость об интересе к Сазонову

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в центральном защитнике «Динамо» Саба Сазонове.

    «Неправда, что «Лацио» интересовался Сазоновым», – сказал Таре.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он провел за «Динамо» 11 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      odessakmv 2 часа назад

      он же даже мячи подавать нормально не сможет ,если его болбоем взять... Только если по квоте, на этих, которые косметикой пользуются, они же теперь тоже наверно должны в каждой команде иметь определенный % смугляшей да дырявых

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