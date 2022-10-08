В «Лацио» отреагировали на новость об интересе к Сазонову

он же даже мячи подавать нормально не сможет ,если его болбоем взять... Только если по квоте, на этих, которые косметикой пользуются, они же теперь тоже наверно должны в каждой команде иметь определенный % смугляшей да дырявых
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в центральном защитнике «Динамо» Саба Сазонове.
«Неправда, что «Лацио» интересовался Сазоновым», – сказал Таре.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
- В этом сезоне он провел за «Динамо» 11 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.