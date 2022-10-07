«Реал» попытается купить Холанда в 2024 году (AS)

До этого времени из текущих игроков как Чуамени,Камавинга,Азар может быт,Родриго будут спелые,а Холанд займет место в шорт-листе у Реала
«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Мадридский клуб хочет купить норвежца в 2024 году, когда период Карима Бензема в команде подойдет к концу.
По неподтвержденным данным, через два года в контракте Холанда будет пункт об отступных в размере 180 миллионов евро. В «Сити» эту информацию опровергают.
- В 12 матчах этого сезона форвард забил 19 голов и сделал 3 ассиста.
- Соглашение Холанда с англичанами действует до 2027 года.