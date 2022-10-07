«Реал» попытается купить Холанда в 2024 году (AS)

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Мадридский клуб хочет купить норвежца в 2024 году, когда период Карима Бензема в команде подойдет к концу.

По неподтвержденным данным, через два года в контракте Холанда будет пункт об отступных в размере 180 миллионов евро. В «Сити» эту информацию опровергают.