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    «Реал» попытается купить Холанда в 2024 году (AS)

    «Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

    Мадридский клуб хочет купить норвежца в 2024 году, когда период Карима Бензема в команде подойдет к концу.

    По неподтвержденным данным, через два года в контракте Холанда будет пункт об отступных в размере 180 миллионов евро. В «Сити» эту информацию опровергают.

    • В 12 матчах этого сезона форвард забил 19 голов и сделал 3 ассиста.
    • Соглашение Холанда с англичанами действует до 2027 года.

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    Источник: AS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1103

      САНЁК17 28 минут назад

      До этого времени из текущих игроков как Чуамени,Камавинга,Азар может быт,Родриго будут спелые,а Холанд займет место в шорт-листе у Реала

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      Рейтинг: +1166

      mama1991 1 час назад

      в 2024 году))) ему может мениски вырвут до конца года....

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      Рейтинг: +2395

      fakeid 1 час назад

      реал жёстко облажался, когда была возможность забрать его за 85, или около того. впрочем, вроде, успели подсунуть в его контракт с сити, что чуть что - уйдёт в реал по фикспрайсу. получается, за 180.

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      Рейтинг: +1473

      koli4ka 2 часа назад

      Попытаться купить и по факту купить-это две большие разницы.Ну кто же его продаст...

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