Ткаченко: «Краснодар» не продаст Сафонова в другой клуб РПЛ даже за 100 миллионов»

Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко исключил переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в другой клуб РПЛ.

– Был бы «Зенит» готов купить Матвея Сафонова, например, за 30 миллионов?

– А его никто не готов за 30 продавать. Ни одного шанса. Я тебе говорю, что и за 50 бы не продал, и за 100 не продал.

За 30 – ни одного шанса. В любую другую русскую команду – ни одного шанса.