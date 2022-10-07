Ткаченко: «Краснодар» не продаст Сафонова в другой клуб РПЛ даже за 100 миллионов»

Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко исключил переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в другой клуб РПЛ.
– Был бы «Зенит» готов купить Матвея Сафонова, например, за 30 миллионов?
– А его никто не готов за 30 продавать. Ни одного шанса. Я тебе говорю, что и за 50 бы не продал, и за 100 не продал.
За 30 – ни одного шанса. В любую другую русскую команду – ни одного шанса.
- В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
Источник: «Коммент.Шоу»