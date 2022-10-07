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    Ткаченко: «Краснодар» не продаст Сафонова в другой клуб РПЛ даже за 100 миллионов»

    Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко исключил переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в другой клуб РПЛ.

    – Был бы «Зенит» готов купить Матвея Сафонова, например, за 30 миллионов?

    – А его никто не готов за 30 продавать. Ни одного шанса. Я тебе говорю, что и за 50 бы не продал, и за 100 не продал.

    За 30 – ни одного шанса. В любую другую русскую команду – ни одного шанса.

    • В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1371

      elessar arnor 32 минуты назад

      беги Матвей из россиюшки, дуй в Европку

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      Рейтинг: +2391

      fakeid 1 час назад

      > В любую другую русскую команду – ни одного шанса

      > Летом он может стать свободным агентом

      > кажется, в недрах газпрома Матвею готовят хороший подарок на новый год

      0
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      Рейтинг: +5844

      subbotaspartak 1 час назад

      Даже за сто тыщ миллионов... Малыш т Карлсон... сказка...

      0
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      Рейтинг: +7896

      piligrim1986 1 час назад

      а за 101?)

      0
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      Рейтинг: +6084

      Беспонтий 1 час назад

      а хозяина спросить не надо?
      или только у керимова надо было спрашивать а галицкий так
      ара недоделанный?

      4
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      Рейтинг: +209

      Avitaminoz 1 час назад

      — Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
      — Даже за сто тыщ мильёнов?
      — Даже за сто тысяч миллионов.
      — Значит я так дорого стою...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 > Avitaminoz 1 час назад

      "Если я действительно стою сто тысяч мильонов, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными...?"
      - добавил Сафонов ))

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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 1 час назад

      "и за 100 не продал" - ну ну... ))

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      Рейтинг: +10775

      "supermax" > Enter2006 1 час назад

      ну у нас за 100 точно не продаст) никто столько не предложит

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      Рейтинг: +11712

      Алексей З 1 час назад

      Футбол это ещё и бизнес.
      Почему не продать и не получить выгоду ? По действиям Галицкого понятно , что Чемпионом он не собирается становиться ну и почему не заработать на продаже ? Ради чего это всё, какая мотивация ?

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