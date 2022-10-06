УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов

Для россиян,лучший гол - это победный гол испанцам на ЧМ18 с пенальти.
Чабан был не против)))
Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» (1:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Аргентинец забил на 22-й минуте, пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади.
- Месси поразил ворота 40-го соперника в матчах ЛЧ и обновил собственный рекорд.
- 35-летний футболист догнал Криштиану Роналду по голам в ЛЧ из-за пределов штрафной.
- Месси забил 2 гола и отдал 1 ассист в 3 матчах этой Лиги чемпионов.