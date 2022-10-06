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    УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов

    Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» (1:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

    Аргентинец забил на 22-й минуте, пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади.

    • Месси поразил ворота 40-го соперника в матчах ЛЧ и обновил собственный рекорд.
    • 35-летний футболист догнал Криштиану Роналду по голам в ЛЧ из-за пределов штрафной.
    • Месси забил 2 гола и отдал 1 ассист в 3 матчах этой Лиги чемпионов.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10996

      alex1951 1 час назад

      Для россиян,лучший гол - это победный гол испанцам на ЧМ18 с пенальти.
      Чабан был не против)))

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