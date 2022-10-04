Петржела: «Скорее всего, Дзюба опять поссорился с тренером. Закат его карьеры не так далек»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, почему нападающий Артем Дзюба не попадает в состав «Демирспора».
«Скорее всего, Дзюба опять поссорился с главным тренером, поэтому и сидит в запасе. Он очень гордый и не способен быть в команде на вторых ролях. Это сразу провоцирует конфликты в коллективе.
Думаю, уже не так далек закат его карьеры. На прежний уровень Дзюба уже никогда не вернется», — сказал Петржела.
- 18 августа футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.
- В последних 3 играх нападающий неизменно оставался в запасе.
Источник: Sport24