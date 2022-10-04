Петржела: «Скорее всего, Дзюба опять поссорился с тренером. Закат его карьеры не так далек»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, почему нападающий Артем Дзюба не попадает в состав «Демирспора».

«Скорее всего, Дзюба опять поссорился с главным тренером, поэтому и сидит в запасе. Он очень гордый и не способен быть в команде на вторых ролях. Это сразу провоцирует конфликты в коллективе.

Думаю, уже не так далек закат его карьеры. На прежний уровень Дзюба уже никогда не вернется», — сказал Петржела.