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    Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Хави ответил, может ли вернуться в клуб форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

    «Посмотрим, что произойдет в будущем. Я желаю ему всего наилучшего, «Барса» – дом для Лео.

    Но сейчас не время говорить об этом. Месси спокоен и получает удовольствие, выступая за «ПСЖ», – сказал Хави.

    • Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом.
    • С тех пор он забил 18 голов и сделал 23 ассиста в 46 матчах.
    • В 2023 году Месси может стать свободным агентом.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1072

      Александр52 23 минуты назад

      Не швед, а норвежец. Холанд безусловно хорош, он лучше чем Мбаппе однозначно. Но вот про Месси, с вами категорически не согласен. У Месси конечно возраст, он уже всего достиг, вероятно он станет и чемпионом мира в этом году. У Аргентины очень сильный состав и он сплочен вокруг Месси. Смотреть на игру Лео одно удовольствие, это самый умный игрок за все времена. Его обводки шикарны и не предсказуемы, что не пас, то шедевр, обострение игры невероятно, чувство гола запредельно, он разгоняет атаку из глубины, он создаёт саму игру, Чего только стоят его голы со штрафных, ну а Холланд, он пока просто забивала, конечно невероятный, вся команда играет на него, а вот Месси играет на всю команду. Есть такой критерий как футбольное стабильное долголет

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      Рейтинг: +2148

      serglider 53 минуты назад

      Походу Месси сдувается... Есть ли смысл его возвращать в Барсу, тем более, что за него нужно платить бабки которые он сегодня не стоит! Скажем если сравнивать того же Холонда и Месси, то швед обставляет аргентинца по всем параметрам и его стоимость будет расти в ближайшее время, а Месси уже "сбитый летчик")))

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