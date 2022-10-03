Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Не швед, а норвежец. Холанд безусловно хорош, он лучше чем Мбаппе однозначно. Но вот про Месси, с вами категорически не согласен. У Месси конечно возраст, он уже всего достиг, вероятно он станет и чемпионом мира в этом году. У Аргентины очень сильный состав и он сплочен вокруг Месси. Смотреть на игру Лео одно удовольствие, это самый умный игрок за все времена. Его обводки шикарны и не предсказуемы, что не пас, то шедевр, обострение игры невероятно, чувство гола запредельно, он разгоняет атаку из глубины, он создаёт саму игру, Чего только стоят его голы со штрафных, ну а Холланд, он пока просто забивала, конечно невероятный, вся команда играет на него, а вот Месси играет на всю команду. Есть такой критерий как футбольное стабильное долголет
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил, может ли вернуться в клуб форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
«Посмотрим, что произойдет в будущем. Я желаю ему всего наилучшего, «Барса» – дом для Лео.
Но сейчас не время говорить об этом. Месси спокоен и получает удовольствие, выступая за «ПСЖ», – сказал Хави.
- Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом.
- С тех пор он забил 18 голов и сделал 23 ассиста в 46 матчах.
- В 2023 году Месси может стать свободным агентом.