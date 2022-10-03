Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил, может ли вернуться в клуб форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Посмотрим, что произойдет в будущем. Я желаю ему всего наилучшего, «Барса» – дом для Лео.

Но сейчас не время говорить об этом. Месси спокоен и получает удовольствие, выступая за «ПСЖ», – сказал Хави.