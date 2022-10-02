Мостовой рассказал, какие слова на русском языке говорят бразильцы из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об общении внутри команды с бразильскими игроками. В клубе сейчас семь футболистов из Бразилии.

«Бразильцы русский язык не знают, поэтому по-русски мы с ними не общаемся. Только плохие слова они говорят (смеется). С Малкомом я третий год в команде, с Клаудиньо второй, как и со многими остальными бразильцами.

Мы нормально взаимодействуем, понимаем, кому куда надо бежать. С кем-то на английском разговариваю. С Малкомом общаемся на английском», – сказал Мостовой.