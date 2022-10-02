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    Мостовой рассказал, какие слова на русском языке говорят бразильцы из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об общении внутри команды с бразильскими игроками. В клубе сейчас семь футболистов из Бразилии.

    «Бразильцы русский язык не знают, поэтому по-русски мы с ними не общаемся. Только плохие слова они говорят (смеется). С Малкомом я третий год в команде, с Клаудиньо второй, как и со многими остальными бразильцами.

    Мы нормально взаимодействуем, понимаем, кому куда надо бежать. С кем-то на английском разговариваю. С Малкомом общаемся на английском», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5719

      Павелий 47 минут назад

      Миллер, "дэньги, дэньги давай!"

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