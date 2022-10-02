Перес: «Несомненно, Бензема получит «Золотой мяч»

Ну если и в этом году за какие-то заслуги карлику дадут, то я вообще уже не знаю, в прошлом году бензема феерил
Президент «Реала» Флорентино Перес не сомневается, что его форвард Карим Бензема получит «Золотой мяч» в этом году.
«В ближайшие дни у Бензема будет «Золотой мяч», нет сомнений в этом», – сказал Перес.
- Церемония вручения состоится 17 октября.
- Бензема – лучший бомбардир Примеры в прошлом сезоне.
- УЕФА уже признал Бензема лучшим игроком года.
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