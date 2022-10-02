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    Перес: «Несомненно, Бензема получит «Золотой мяч»

    Президент «Реала» Флорентино Перес не сомневается, что его форвард Карим Бензема получит «Золотой мяч» в этом году.

    «В ближайшие дни у Бензема будет «Золотой мяч», нет сомнений в этом», – сказал Перес.

    • Церемония вручения состоится 17 октября.
    • Бензема – лучший бомбардир Примеры в прошлом сезоне.
    • УЕФА уже признал Бензема лучшим игроком года.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      AlexanderFCSM 30 минут назад

      Ну если и в этом году за какие-то заслуги карлику дадут, то я вообще уже не знаю, в прошлом году бензема феерил

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