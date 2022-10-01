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    «Химки» и ЦСКА назвали составы на игру 11-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на матч 11-го тура чемпионата России.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Чалов.

    • Матч пройдет на «Арене Химки».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 3-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19967

      derrik2000 1 час назад

      А чё Садыгова в стартовый состав не поставили???
      Видать, у Гогниева тоже тренерская карьера в Химках может скоро завершиться: ТАКОГО НЕ ПРОЩАЮТ!
      ))

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    • ...
      Рейтинг: +13926

      Skull_Boy 1 час назад

      Если ЦСКА и тут опарафинится, то можно ставить крест

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