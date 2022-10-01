«Химки» и ЦСКА назвали составы на игру 11-го тура РПЛ

А чё Садыгова в стартовый состав не поставили???
Видать, у Гогниева тоже тренерская карьера в Химках может скоро завершиться: ТАКОГО НЕ ПРОЩАЮТ!
))
Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на матч 11-го тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Чалов.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 3-м.