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    Опубликован трейлер FIFA 23

    Разработчики опубликовали трейлер футбольного симулятора FIFA 23. Он длится более двух минут.

    Игра уже доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

    • В трейлере присутствуют Килиан Мбаппе и другие игроки.
    • Игра разработана компанией EA Sports.
    • Ранее стали известны лучшие игроки FIFA 23.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1887

      Maxi_7 1 час назад

      Да толку от него, как была фифа говном без физики и инерции с вёрткими пластиковыми болванчиками, крутящимися вокруг своей оси по 45 раз за секунду, так ей и осталась. С футболом не имеет ничего общего. Понравится может разве что школярам... хотя я будучи школьником в своё время всегда неизменно выбирал ПЕС.
      Правда и тот сейчас кал тот ещё... вот и живём... 2к22 на дворе - куча видеоигр на любой вкус и при этом ни одной нормальной по самой популярной игре на планете... печаль, что сказать...

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