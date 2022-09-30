Опубликован трейлер FIFA 23

Да толку от него, как была фифа говном без физики и инерции с вёрткими пластиковыми болванчиками, крутящимися вокруг своей оси по 45 раз за секунду, так ей и осталась. С футболом не имеет ничего общего. Понравится может разве что школярам... хотя я будучи школьником в своё время всегда неизменно выбирал ПЕС.
Правда и тот сейчас кал тот ещё... вот и живём... 2к22 на дворе - куча видеоигр на любой вкус и при этом ни одной нормальной по самой популярной игре на планете... печаль, что сказать...
Разработчики опубликовали трейлер футбольного симулятора FIFA 23. Он длится более двух минут.
Игра уже доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.
- В трейлере присутствуют Килиан Мбаппе и другие игроки.
- Игра разработана компанией EA Sports.
- Ранее стали известны лучшие игроки FIFA 23.