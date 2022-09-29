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    В «Спартаке» рассказали о реакции футболистов на мобилизацию в России

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал настроение в команде на фоне проведения частичной мобилизации.

    «Вы же понимаете, что жизнь всегда течeт. Всегда есть разные события. Два года назад – коронавирус. Сейчас такая ситуация, которая от нас никак не зависит.

    Наша задача – играть в футбол и выполнять свою работу. Всe остальное вне нашей власти. Настроение рабочее, боевое. Все на месте и все готовы», – заявил Зеленов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Чемпионат»

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