В «Спартаке» рассказали о реакции футболистов на мобилизацию в России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал настроение в команде на фоне проведения частичной мобилизации.

«Вы же понимаете, что жизнь всегда течeт. Всегда есть разные события. Два года назад – коронавирус. Сейчас такая ситуация, которая от нас никак не зависит.

Наша задача – играть в футбол и выполнять свою работу. Всe остальное вне нашей власти. Настроение рабочее, боевое. Все на месте и все готовы», – заявил Зеленов.