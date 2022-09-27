Жиру пытается наладить отношения с Мбаппе в преддверии ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Оливье Жиру хочет попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

Чтобы повысить свои шансы, 35-летний футболист пытается наладить отношения с Килианом Мбаппе.

Сообщалось о конфликте между двумя форвардами перед стартом Евро-2020. Однако сейчас ситуация изменилась.

Жиру старается больше общаться с Мбаппе, в том числе на командных обедах, и максимально помогать ему на поле.

Это заметили и в тренерском штабе сборной. Как итог, игрок «Милана» выходил в старте в обоих сентябрьских матчах.