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    Заместитель Эрнста Клейменов объяснил свое отсутствие в новом совете директоров «Спартака»

    Бывший член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о непопадании в совет директором московского клуба.

    «Не знаю. Себя в списках не ищу. Это абсолютная прерогатива руководства. Вхожу ли я в состав директоров — понятия не имею. Думаю, что нет.

    Предлагали ли мне остаться? Все в совете директоров написали заявления о том, что они слагают свои полномочия. Прежний состав сложил полномочия, видимо, там вступают новые.

    Я совершенно не владею ситуацией. Здесь все полномочия и вся свобода действия у руководства команды. В данном случае здесь комментировать нечего», — сказал Клейменов.

    • Клейменов – заместитель генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.
    • Ранее Клейменов вел программу «Время».
    • Клейменов – болельщик «Спартака».

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    Источник: Sport24

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