Заместитель Эрнста Клейменов объяснил свое отсутствие в новом совете директоров «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о непопадании в совет директором московского клуба.

«Не знаю. Себя в списках не ищу. Это абсолютная прерогатива руководства. Вхожу ли я в состав директоров — понятия не имею. Думаю, что нет.

Предлагали ли мне остаться? Все в совете директоров написали заявления о том, что они слагают свои полномочия. Прежний состав сложил полномочия, видимо, там вступают новые.

Я совершенно не владею ситуацией. Здесь все полномочия и вся свобода действия у руководства команды. В данном случае здесь комментировать нечего», — сказал Клейменов.