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    Ткаченко объяснил, почему «Лукойл» назначил Эшуорта спортивным директором «Спартака»

    Агент Герман Ткаченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «Совершенно точно знаю, что Эшуорт не был переводчиком во время переговоров «Сити Групп» о покупке «Спартака». Он был главой экспертной комиссии, которая проводила собеседования с работниками клуба для определения его стоимости, сильных и слабых мест.

    Кстати, профильные сотрудники «Спартака», которых он собеседовал при Due Diligence (проверка, анализ перед покупкой), отзывались о нем вполне комплиментарно.

    Во время этой работы он обратил на себя внимание «Лукойла» и «Сбербанк-Инвест» – кого конкретно в этих компаниях, сказать не могу, – и это обернулось нынешним назначением. Эшуорт показал себя системным человеком, что очень любят в «Лукойле».

    По разговорам 17-летней давности о «Ростове» и Латвии, по заведомо негативной информации из Казахстана не считаю правильным сразу же делать отрицательные выводы о будущей работе Эшуорта в «Спартаке».

    Это человек из футбольной среды, а не откуда-то из других сфер – последнее, согласен, могло бы вызвать вопросы. Судить будем по его делам именно в Москве» – сказал Ткаченко.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98213

      zigbert 1 час назад

      Вполне ненавязчивый отзыв. Судить его надо будет по его работе.

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