Червиченко – о спортдире «Спартака»: «Эшуорт – чучело. Это уровень продавца петрушки на рынке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.
«Что-то мне кажется, что не пройдет много времени и начнем жалеть об уходе Федуна. Почему? Это Эшуорт. Вы посмотрите, что это за чучело. И вопросы у всех нормальных вменяемых людей исчезнут сразу.
Единственный момент, почему этот персонаж смог там появиться, если на самом деле «Лукойл» собирается продать «Спартак» в структуру, которая владеет несколькими английскими клубами и это их требование.
Как футбольный менеджер, это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке», — сказал Червиченко.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»