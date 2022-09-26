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    Червиченко – о спортдире «Спартака»: «Эшуорт – чучело. Это уровень продавца петрушки на рынке»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

    «Что-то мне кажется, что не пройдет много времени и начнем жалеть об уходе Федуна. Почему? Это Эшуорт. Вы посмотрите, что это за чучело. И вопросы у всех нормальных вменяемых людей исчезнут сразу.

    Единственный момент, почему этот персонаж смог там появиться, если на самом деле «Лукойл» собирается продать «Спартак» в структуру, которая владеет несколькими английскими клубами и это их требование.

    Как футбольный менеджер, это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке», — сказал Червиченко.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25719

      JTherry 1 час назад

      если ростовское чучело - Червиченко, ругает, значит Спартак идет в правильном направлении...

      1
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      Рейтинг: +856

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Тебе червяКченко даже петрушку продавать нельзя доверить, всю обс*ришь.

      1
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 2 часа назад

      " Значит хорошие сапоги , надо брать ".
      Червь не помнит , как покупал по 5-6 вратарей.
      Если надо "наехать" на Спартак , звоните этой жирной харе.

      2
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      Рейтинг: +193

      Марк Аврелий! 2 часа назад

      петрушка растет над землей или лежит на прилавке. Червь ползает под землей или висит на крючке удочки

      0
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      Рейтинг: +15655

      NewLife 3 часа назад

      Если это говорит такое дерьмо, как червь, для меня это означает, что англичанина назначили правильно.

      5
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      Рейтинг: +19029

      Persona_non_Grata > NewLife 2 часа назад

      "Значит, хорошие сапоги, надо брать" ( х.ф. "Служебный роман" ). )))

      5
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      Рейтинг: +15536

      Fusballer 3 часа назад

      Да все вы петрушки. Никак не отлипните от Спартака в последние 20 лет.

      5
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      Рейтинг: +13916

      Skull_Boy 3 часа назад

      Прямо как ты

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