Червиченко – о спортдире «Спартака»: «Эшуорт – чучело. Это уровень продавца петрушки на рынке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

«Что-то мне кажется, что не пройдет много времени и начнем жалеть об уходе Федуна. Почему? Это Эшуорт. Вы посмотрите, что это за чучело. И вопросы у всех нормальных вменяемых людей исчезнут сразу.

Единственный момент, почему этот персонаж смог там появиться, если на самом деле «Лукойл» собирается продать «Спартак» в структуру, которая владеет несколькими английскими клубами и это их требование.

Как футбольный менеджер, это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке», — сказал Червиченко.