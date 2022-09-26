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  • Червиченко – о спортдире «Спартака»: «Эшуорт – чучело. Это уровень продавца петрушки на рынке»

Червиченко – о спортдире «Спартака»: «Эшуорт – чучело. Это уровень продавца петрушки на рынке»

26 сентября 2022, 13:32
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

«Что-то мне кажется, что не пройдет много времени и начнем жалеть об уходе Федуна. Почему? Это Эшуорт. Вы посмотрите, что это за чучело. И вопросы у всех нормальных вменяемых людей исчезнут сразу.

Единственный момент, почему этот персонаж смог там появиться, если на самом деле «Лукойл» собирается продать «Спартак» в структуру, которая владеет несколькими английскими клубами и это их требование.

Как футбольный менеджер, это уровень продавца петрушки на дорогомиловском рынке», — сказал Червиченко.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1664188663
Прямо как ты
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Fusballer
1664188988
Да все вы петрушки. Никак не отлипните от Спартака в последние 20 лет.
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NewLife
1664189789
Если это говорит такое дерьмо, как червь, для меня это означает, что англичанина назначили правильно.
Ответить
Марк Аврелий!
1664193393
петрушка растет над землей или лежит на прилавке. Червь ползает под землей или висит на крючке удочки
Ответить
шахта Заполярная
1664194219
Тебе червяКченко даже петрушку продавать нельзя доверить, всю обс*ришь.
Ответить
JTherry
1664198332
если ростовское чучело - Червиченко, ругает, значит Спартак идет в правильном направлении...
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