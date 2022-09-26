Сборная Франции повторила личный антирекорд по числу поражений за календарный год

В шестом туре Лиги наций Дания победила Францию со счетом 2:0.

Для команды Дидье Дешама это третье поражение в официальных матчах в 2022 календарном году.

Это повторение французского антирекорда. Ранее они проигрывали столько же раз в 1966, 1981, 2008 и 2010 году.