Сборная Франции повторила личный антирекорд по числу поражений за календарный год

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В шестом туре Лиги наций Дания победила Францию со счетом 2:0.
Для команды Дидье Дешама это третье поражение в официальных матчах в 2022 календарном году.
Это повторение французского антирекорда. Ранее они проигрывали столько же раз в 1966, 1981, 2008 и 2010 году.
- В 2022 году Франция дважды уступила Дании и один раз – Хорватии.
- До конца года команда проведет еще минимум 3 официальных матча в групповом этапе ЧМ-2022.
- Соперники – Австралия, Дания, Тунис.