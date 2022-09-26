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    Сборная Франции повторила личный антирекорд по числу поражений за календарный год

    В шестом туре Лиги наций Дания победила Францию со счетом 2:0.

    Для команды Дидье Дешама это третье поражение в официальных матчах в 2022 календарном году.

    Это повторение французского антирекорда. Ранее они проигрывали столько же раз в 1966, 1981, 2008 и 2010 году.

    • В 2022 году Франция дважды уступила Дании и один раз – Хорватии.
    • До конца года команда проведет еще минимум 3 официальных матча в групповом этапе ЧМ-2022.
    • Соперники – Австралия, Дания, Тунис.

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    Источник: Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      tendhorn2216 1 час назад

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      Рейтинг: +11474

      Алексей З 2 часа назад

      При Дешаме французы играют очень не выразительно и это с одним из лучших составов в мире. Очень слабый тренер , хоть и ЧМ.
      В 2018 , в России провалились все фавориты и только это позволило Франции стать первой. По игре , один из самых слабейших мундиале был.

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      Рейтинг: +1096

      САНЁК17 3 часа назад

      А чо с шоколадним зайцем,он же хотел зм получить,а команда дно

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