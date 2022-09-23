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    Футболист «Зенита» снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поучаствовал в съемках популярного сериала.

    Он сыграл эпизодическую роль в одной из серий четвертого сезона сериала «Содержанки».

    По информации Sport24, съемки эпизода проходили на «Газпром Арене».

    • Сейчас Мостовой находится в Киргизии в расположении сборной России.
    • В этом сезоне атакующий хавбек забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • 4-й сезон сериала называется «Содержанки. Перезагрузка».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17214

      Cleaner 41 минуту назад

      Какая интересная ФУТБОЛЬНАЯ новость! И обсуждать и комментировать ее нам МОЖНО! А вот пропуск ЧМ и ЧЕ нашей сборной обсуждать ну НИКАК НЕЛЬЗЯ...(((((((((((((((((((((((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3731

      Питерский князь 46 минут назад

      А я думал Дзюба в порнушке решил сыграть.
      На пару с якарпиным "Ротоприемники РФ".
      :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10716

      "supermax" 1 час назад

      в "содержанки" можно и клуб заодно переименовать

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      Рейтинг: +835

      шахта Заполярная > "supermax" 43 минуты назад

      100% в точку

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      Рейтинг: +187

      ЭтожЯ > "supermax" 3 минуты назад

      В тарасофке сериял "Нытики" начали снимать .)))

      0
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      Рейтинг: +187

      ЭтожЯ > шахта Заполярная 2 минуты назад

      Фуу , ты чё гороха объелся ?

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