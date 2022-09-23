Футболист «Зенита» снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поучаствовал в съемках популярного сериала.

Он сыграл эпизодическую роль в одной из серий четвертого сезона сериала «Содержанки».

По информации Sport24, съемки эпизода проходили на «Газпром Арене».