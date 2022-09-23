Футболист «Зенита» снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка»

Какая интересная ФУТБОЛЬНАЯ новость! И обсуждать и комментировать ее нам МОЖНО! А вот пропуск ЧМ и ЧЕ нашей сборной обсуждать ну НИКАК НЕЛЬЗЯ...(((((((((((((((((((((((((((
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поучаствовал в съемках популярного сериала.
Он сыграл эпизодическую роль в одной из серий четвертого сезона сериала «Содержанки».
По информации Sport24, съемки эпизода проходили на «Газпром Арене».
- Сейчас Мостовой находится в Киргизии в расположении сборной России.
- В этом сезоне атакующий хавбек забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- 4-й сезон сериала называется «Содержанки. Перезагрузка».