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    Камоцци назвал идеального кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб должен назначить Артема Реброва новым спортивным директором клуба.

    «Я убежден, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок.

    Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артема, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит «Спартак», давно находится в команде.

    Позвольте ему стать спортивным директором «Спартака»! Это будет верное решение», – сказал Камоцци.

    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1514

      alefreddy 27 минут назад

      а если внутренний рынок пуст то кто его знает на другом рынке

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      Рейтинг: -38

      dragoff 29 минут назад

      Федун ушел, а дело его живет...

      0
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      Рейтинг: +7960

      vladik12 1 час назад

      Зарема?

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      Рейтинг: +1325

      Бомбардир > vladik12 1 час назад

      Мостовой!

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      Рейтинг: +32802

      oyabun 1 час назад

      Я тоже уравновешенный человек и тоже очень люблю Спартак. Получается я тоже подхожу на должность спортивного директора? )) Я согласен!

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      Рейтинг: +19864

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Упаси Господи от такого "спортивного директора"!
      Не, Сергей, хороший игрок в прошлом, член команды в другом статусе в настоящем, но СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР???
      Явно это не про него.

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      Рейтинг: -38

      dragoff > derrik2000 28 минут назад

      Какой Сергей?)))) Ты попутал Ребровых

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      Рейтинг: +19864

      derrik2000 > dragoff 24 минуты назад

      Ой, да!
      Сказывается СВО))

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