Камоцци назвал идеального кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб должен назначить Артема Реброва новым спортивным директором клуба.

«Я убежден, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок.

Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артема, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит «Спартак», давно находится в команде.

Позвольте ему стать спортивным директором «Спартака»! Это будет верное решение», – сказал Камоцци.