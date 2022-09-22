Роналдиньо не назвал Месси лучшим футболистом в истории

Нууу, каждое поколение это история, каждый феерил в свои года , да и футбол был разный, для меня Рони всегда был и будет кудесником мяча, эпохи уходят, футбол политика, Марадона рука бога, Пеле такой же
Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал, считает ли он Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
«Это сложный вопрос, ведь игроков так много. Я не люблю сравнивать.
Пеле, Марадона... Каждый из них был лучшим в свое время», – заявил бразилец.
- Роналдиньо и Месси вместе выступали за «Барсу» с 2004 по 2008 год.
- Аргентинец – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Это рекорд.