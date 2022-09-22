Роналдиньо не назвал Месси лучшим футболистом в истории

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал, считает ли он Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Это сложный вопрос, ведь игроков так много. Я не люблю сравнивать.

Пеле, Марадона... Каждый из них был лучшим в свое время», – заявил бразилец.