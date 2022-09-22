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    Роналдиньо не назвал Месси лучшим футболистом в истории

    Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал, считает ли он Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

    «Это сложный вопрос, ведь игроков так много. Я не люблю сравнивать.

    Пеле, Марадона... Каждый из них был лучшим в свое время», – заявил бразилец.

    • Роналдиньо и Месси вместе выступали за «Барсу» с 2004 по 2008 год.
    • Аргентинец – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Это рекорд.

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    Источник: AS

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2611

      BlackMurder 1 час назад

      Нууу, каждое поколение это история, каждый феерил в свои года , да и футбол был разный, для меня Рони всегда был и будет кудесником мяча, эпохи уходят, футбол политика, Марадона рука бога, Пеле такой же

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      Рейтинг: +1067

      Александр52 1 час назад

      Немного странное уклонение от вопроса. Они как бы и дружили. А пару лет назад Месси его из тюрьмы выкупил, у самого Рональдиньо с деньгами голяк, а ведь реально мог сесть кажется за поддельный паспорт. Вот и помогай после этого.

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      Рейтинг: +15505

      Fusballer 2 часа назад

      Лучший футболист в истории - Дзюба!

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      Рейтинг: +43

      fitt > Fusballer 31 минуту назад

      Вы не ровно дышите к Дзюбе) Вспоминаете про Дзюбу) Скучаете... Надеюсь зимой он вернется обратно в Спартак!

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      Рейтинг: +616

      SLADE2019 3 часа назад

      Пеле - трехкратный чемпион мира и этим все сказано. Все остальное пустые слова.

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      Рейтинг: +621

      111ax > SLADE2019 2 часа назад

      а что этим сказано? играет же команда против других команд и команда в целом может доминировать в какое-то время, тем более во времена Пеле еще не было таких скоординированных и натренированных команд как сейчас, поэтому не факт, что он бы выделялся в наше время. В этом Роналдиньо и прав, что не стоит сравнивать футболистов в разные по сути эпохи. И поэтому постоянно и идут споры кто лучший, т.к. много выдающихся, но таких разных.

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