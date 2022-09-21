«Волноваться не о чем. Глядишь, чемпионом Турции станет». Селюк – о Дзюбе

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы все будет хорошо.
– Не о чем волноваться, Артему надо набрать форму, адаптироваться к чемпионату и все будет нормально.
– Пока его команда после двух побед подряд без Дзюбы вышла в лидеры. А если сгнобят на лавке? Никто там с ним цацкаться не будет: приехал в статусе звезды – давай результат.
– Уже на зря приехал: глядишь, чемпионом Турции станет. Но, если на скамейке игроки такого уровня сидят, это очень здорово помогает в тренировочном процессе, поднимает уровень команды.
– Монтелла выпустил норвежца, а тот забил. Это тревожный сигнал.
– Слушайте, Артем приехал в Турцию в плохой форме. Предсезонку с командой он не проходил, а бегал по кругу у Слуцкого. Чудес не бывает. Думаю, сейчас Артем интенсивно набирает форму. Ничего страшного пока не происходит – будет играть.
- Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
- В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.
- «Адана Демирспор» лидирует в чемпионате Турции.