Умер экс-защитник «Зенита» Владимир Голубев. Он провел в клубе 14 сезонов

Качественный был игрок,надёжный.Царство тебе небесное,Владимир Евгеньевич.
«Зенит» сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Владимира Голубева.
Он умер в возрасте 72 лет.
Клуб выразил соболезнования родным и близким Голубева.
- Голубев играл на позиции защитника.
- За «Зенит» он дебютировал в 18 лет и провел в команде 14 сезонов (7 голов в 384 матчах).
- После завершения карьеры Голубев работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» (1987, 1989).
- Под его руководством петербуржцы провели 47 матчей в официальных турнирах.