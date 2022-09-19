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    Умер экс-защитник «Зенита» Владимир Голубев. Он провел в клубе 14 сезонов

    «Зенит» сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Владимира Голубева.

    Он умер в возрасте 72 лет.

    Клуб выразил соболезнования родным и близким Голубева.

    • Голубев играл на позиции защитника.
    • За «Зенит» он дебютировал в 18 лет и провел в команде 14 сезонов (7 голов в 384 матчах).
    • После завершения карьеры Голубев работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» (1987, 1989).
    • Под его руководством петербуржцы провели 47 матчей в официальных турнирах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    19.09.2022 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13645

      playsh 4 минуты назад

      Качественный был игрок,надёжный.Царство тебе небесное,Владимир Евгеньевич.

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