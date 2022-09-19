Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Дивеева рассказал, когда защитник ЦСКА вернется на поле

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о травме своего клиента.

    — Про три месяца — самая точная информация. Но что такое три месяца — это уже, в принципе, зима. Зима — это в любом случае межсезонье. Он будет готов играть с начала весенней сессии. К январским сборам он уже присоединится.

    Любой перелом, если он не сложный, без смещения, лечится с понятными сроками — четыре недели, дальше реабилитация. Как я понимаю, через три месяца — это уже хорошая степень готовности.

    — У Дивеева перелом без смещений?

    — Вроде, слава богу, да.

    — Как Игорь держится?

    — Держится. Все нормально.

    — Нужна ли операция за границей?

    — Как я понимаю, на сегодняшний день необходимости в операции нет. Поэтому без резких движений, все можно сделать здесь.

    • 22-летний Дивеев стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.

    Новости по теме
    Круговой прокомментировал вызов в сборную России вместо Дивеева 1
    Карпин прокомментировал вызов Кругового в сборную вместо Дивеева 1
    Магнуссон поддержал Дивеева. Игрок выбыл до конца года
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11