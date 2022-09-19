Агент Дивеева рассказал, когда защитник ЦСКА вернется на поле

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о травме своего клиента.
— Про три месяца — самая точная информация. Но что такое три месяца — это уже, в принципе, зима. Зима — это в любом случае межсезонье. Он будет готов играть с начала весенней сессии. К январским сборам он уже присоединится.
Любой перелом, если он не сложный, без смещения, лечится с понятными сроками — четыре недели, дальше реабилитация. Как я понимаю, через три месяца — это уже хорошая степень готовности.
— У Дивеева перелом без смещений?
— Вроде, слава богу, да.
— Как Игорь держится?
— Держится. Все нормально.
— Нужна ли операция за границей?
— Как я понимаю, на сегодняшний день необходимости в операции нет. Поэтому без резких движений, все можно сделать здесь.
- 22-летний Дивеев стоит 6 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.
Источник: «РБ Спорт»