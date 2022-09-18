Канищев: «Судейство всегда в пользу «Зенита», но это нормально. Судьями управляют люди, зависящие от «Газпрома»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался о судействе в РПЛ.
«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома».
Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе.
Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», – сказал Канищев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
- Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
Источник: «Чемпионат»