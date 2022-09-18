Канищев: «Судейство всегда в пользу «Зенита», но это нормально. Судьями управляют люди, зависящие от «Газпрома»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался о судействе в РПЛ.

«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома».

Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе.

Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», – сказал Канищев.