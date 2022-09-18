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  • Канищев: «Судейство всегда в пользу «Зенита», но это нормально. Судьями управляют люди, зависящие от «Газпрома»

Канищев: «Судейство всегда в пользу «Зенита», но это нормально. Судьями управляют люди, зависящие от «Газпрома»

18 сентября 2022, 17:26
32

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался о судействе в РПЛ.

«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома».

Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе.

Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», – сказал Канищев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
  • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
  • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (32)
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PNZ1985
1663511399
Истину глаголит Шурик
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Enter2006
1663511407
А газпрём, зависит от бункерного. Вариантов нет.. ((
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Красногвардейчик
1663511638
Я постоянно об этом говорю, но глоры с севера, всё мне возражают.....Дюков ваш там рулит!!!! Этим сказано всё
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Фитоняшич
1663512439
Ну да, а по итогу ляпнул что-то про уровень игроков. Не смешите. Сутормин, Круговой, Ерохин, Кузяев, Караваев, Алип, Чистяков, Адамов - это всё уровень второй пятёрки в лучшем случае. Бразилы переоценены. Просто суди нейтрально и таких матчей, как с Крыльями, будет в разы больше.
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ySS
1663512570
Это не норма, это ситуация такая, неправильная.
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АЛЕКС 58
1663512600
Это знает вся страна,кроме питерских.
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slavа0508
1663512786
Это только у нас в стране нормально . в других странах это называется коррупция ...
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Эном айс
1663512864
Странные дела у вас на сайте..Какой-то мальчуган по ссылке вместо настоящего Канищева.Да и настоящий-то..)Полжизни футбольной провёл в Латвии и Польше. По высказыванию видно.В Зените полтора сезона. Бывший полузащитник Зенита?Скорей Легии.
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Вомбат
1663512922
"Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма." Помню большое интервью с этим Канищевым в конце 80-х. Впечатление о своих человеческих качествах он оставил скверное. Игрок он был нестабильный, мог провалить важные матчи. С тех пор он, как человек, вряд ли изменился. Не потому ли для него норма то, что нормой быть никак не должно? К счастью, перевес "ошибок" судей в пользу Зенита по сравнению с ошибками против, в последние годы (то есть как раз при ненавистном народу Дюкове) существенно снизился. Еще лет 5 назад помощь судей Зениту была довольно заметной, а 8-10 лет назад мне, как болельшику этой команды, вообще было стыдно за судейское лизоблюдство, и оба золота Спалетти для меня мало что значили. Сейчас этого нет.
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NewLife
1663513504
Уровень уже не раз подтвержден в евротурнирах)))
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