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    Канищев: «Судейство всегда в пользу «Зенита», но это нормально. Судьями управляют люди, зависящие от «Газпрома»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался о судействе в РПЛ.

    «Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома».

    Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе.

    Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», – сказал Канищев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4873

      Enter2006 3 минуты назад

      А газпрём, зависит от бункерного. Вариантов нет.. ((

      0
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      Рейтинг: +1501

      PNZ1985 3 минуты назад

      Истину глаголит Шурик

      0
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