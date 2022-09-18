Член совдира «Динамо» Гафин: «Доминация «Зенита»? Это данность»

У Совета директоров Динамо нет яиц, откуда там может быть член? На сегодня - это данность.(((
Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо», объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ самым большим бюджетом.
– Не вредит такая доминация «Зенита» всему чемпионату?
– Это данность. Так складывается. У них самый большой бюджет.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
- Петербуржцы сейчас лидируют с 4-очковым отрывом.
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