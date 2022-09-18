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    Член совдира «Динамо» Гафин: «Доминация «Зенита»? Это данность»

    Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо», объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ самым большим бюджетом.

    – Не вредит такая доминация «Зенита» всему чемпионату?

    – Это данность. Так складывается. У них самый большой бюджет.

    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
    • Петербуржцы сейчас лидируют с 4-очковым отрывом.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23249

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      У Совета директоров Динамо нет яиц, откуда там может быть член? На сегодня - это данность.(((

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