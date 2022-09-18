Член совдира «Динамо» Гафин: «Доминация «Зенита»? Это данность»

Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо», объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ самым большим бюджетом.

– Не вредит такая доминация «Зенита» всему чемпионату?

– Это данность. Так складывается. У них самый большой бюджет.