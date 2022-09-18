Карпукас: «Игрокам «Локомотива» было тяжело расставаться с Комппером»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал недавнюю отставку тренера команды Марвина Комппера. Сообщалось, что де-факто главным был он.
«Смена тренера — это всегда тяжело. Конечно, привыкли уже. Он долгое время был с нами. Тяжело было расставаться. Я бы отметил одну историю с Комппером — это мой дебют. Он нашел правильные слова. Дословно уже не помню, но смысл в том, что надо играть и не бояться. Ошибки бывают у всех. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне дорогу.
Прощание? Зашел к команде, сказал слова. Мы все поблагодарили его за работу», – сказал Карпукас.
- Официально «Локомотив» возглавляет Йозеф Циннбауэр.
- «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
- В 19:00 по Москве «Локомотив» начнет матч 10-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»