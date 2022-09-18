Карпукас: «Игрокам «Локомотива» было тяжело расставаться с Комппером»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал недавнюю отставку тренера команды Марвина Комппера. Сообщалось, что де-факто главным был он.

«Смена тренера — это всегда тяжело. Конечно, привыкли уже. Он долгое время был с нами. Тяжело было расставаться. Я бы отметил одну историю с Комппером — это мой дебют. Он нашел правильные слова. Дословно уже не помню, но смысл в том, что надо играть и не бояться. Ошибки бывают у всех. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне дорогу.

Прощание? Зашел к команде, сказал слова. Мы все поблагодарили его за работу», – сказал Карпукас.