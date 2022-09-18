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    Карпукас: «Игрокам «Локомотива» было тяжело расставаться с Комппером»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал недавнюю отставку тренера команды Марвина Комппера. Сообщалось, что де-факто главным был он.

    «Смена тренера — это всегда тяжело. Конечно, привыкли уже. Он долгое время был с нами. Тяжело было расставаться. Я бы отметил одну историю с Комппером — это мой дебют. Он нашел правильные слова. Дословно уже не помню, но смысл в том, что надо играть и не бояться. Ошибки бывают у всех. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне дорогу.

    Прощание? Зашел к команде, сказал слова. Мы все поблагодарили его за работу», – сказал Карпукас.

    • Официально «Локомотив» возглавляет Йозеф Циннбауэр.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
    • В 19:00 по Москве «Локомотив» начнет матч 10-го тура РПЛ против «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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