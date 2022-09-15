Алип: «Зениту» особенно приятно победить «Спартак»

ух как московские возбудились, сами то кс-ники с трудом вчера отскочили от Урала...а про "всю страну" мантру повторяют как незалежники "весь мир с нами"
Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопросы о старте сезона.
– У «Зенита» был не самый непростой старт. Насколько удалась первая часть сезона?
– Мне особо нечего сказать. Я мало играю. Так что не влиял на матчи.
– При этом ты выиграл четвертый трофей – Суперкубок. Эмоции от него сильные?
– Конечно. Со «Спартаком» же всегда матчи принципиальные. Победить их «Зениту» особенно приятно.