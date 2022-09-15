Алип: «Зениту» особенно приятно победить «Спартак»

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопросы о старте сезона.

– У «Зенита» был не самый непростой старт. Насколько удалась первая часть сезона?

– Мне особо нечего сказать. Я мало играю. Так что не влиял на матчи.

– При этом ты выиграл четвертый трофей – Суперкубок. Эмоции от него сильные?

– Конечно. Со «Спартаком» же всегда матчи принципиальные. Победить их «Зениту» особенно приятно.