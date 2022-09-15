Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Алип: «Зениту» особенно приятно победить «Спартак»

    Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопросы о старте сезона.

    – У «Зенита» был не самый непростой старт. Насколько удалась первая часть сезона?

    – Мне особо нечего сказать. Я мало играю. Так что не влиял на матчи.

    – При этом ты выиграл четвертый трофей – Суперкубок. Эмоции от него сильные?

    – Конечно. Со «Спартаком» же всегда матчи принципиальные. Победить их «Зениту» особенно приятно.

    • В июле «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 9 туров.
    • 22-летний Алип в этом сезоне поучаствовал в 5 матчах, суммарно отыграв 314 минут.

    Новости по теме
    Сергеев высказался о невызове в сборную России
    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу над «Зенитом» в Кубке России
    Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее» 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Optim 25 минут назад

      ух как московские возбудились, сами то кс-ники с трудом вчера отскочили от Урала...а про "всю страну" мантру повторяют как незалежники "весь мир с нами"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7453

      nik55 1 час назад

      вчера всей стране было приятно когда вас надрали

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Что ещё за гастарбайтер в составе Газпрома?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11