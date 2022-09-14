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    Дом Мюллера ограбили во время его матча с «Барселоной»

    На дом форварда «Баварии» Томаса Мюллера напали грабители. Они атаковали жилище спортсмена во время его матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0).

    Полиция подтвердила происшествие. У Мюллера украли драгоценности и наличные деньги на шестизначную сумму. Идет расследование.

    • Мюллер отыграл против каталонцев весь матч.
    • Игрок всю карьеру проводит в Мюнхене.
    • Мюллер – чемпион мира 2014 года.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      bratskij 1 час назад

      Хохляры стопудово. Эти **** как тараканы расплодились по всей сраной гейропе. Жрать не на что, вот и грабят нормальных людей.

      1
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      Рейтинг: -40

      dragoff > bratskij 45 минут назад

      они в союзе с арабами действуют, наверняка)))

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      Рейтинг: +50421

      MaxRnD 1 час назад

      Как выяснилось, основная цель ограбления - электрокамин и два кубометра дров. Драгоценности прихватили мимоходом, чтобы полицию с толку сбить.

      1
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      Рейтинг: +7945

      vladik12 2 часа назад

      Уже успели раскудахтаться насчет "руки Кремля"?

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