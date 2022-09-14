Дом Мюллера ограбили во время его матча с «Барселоной»

Хохляры стопудово. Эти **** как тараканы расплодились по всей сраной гейропе. Жрать не на что, вот и грабят нормальных людей.
На дом форварда «Баварии» Томаса Мюллера напали грабители. Они атаковали жилище спортсмена во время его матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0).
Полиция подтвердила происшествие. У Мюллера украли драгоценности и наличные деньги на шестизначную сумму. Идет расследование.
- Мюллер отыграл против каталонцев весь матч.
- Игрок всю карьеру проводит в Мюнхене.
- Мюллер – чемпион мира 2014 года.