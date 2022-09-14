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  • Кузьмичев: «Зениту» проще купить квалифицированных латиноамериканцев, чем развивать своих игроков»

Кузьмичев: «Зениту» проще купить квалифицированных латиноамериканцев, чем развивать своих игроков»

14 сентября 2022, 11:04
4

Бывший руководитель молодежного сектора «Спартака» Владимир Кузьмичев раскрыл клубную философию «Зенита».

– Есть ли смысл молодым игрокам заниматься в школе «Зенита», зная, что в основу попасть практически нереально?

– В академию «Зенита» в любом случае имеет смысл идти. Там игроки получат хорошее образование, с которым смогут трудоустроиться в другие клубы. Что касается первой команды, то тут все идет от руководителя. Руководство ставит задачу перед главным тренером – вы должны стать чемпионами, вы должны обыграть «Спартак», в этом году получить вторую звездочку. Для них «Спартак» – это раздражитель. И руководитель, имею в виду в первую очередь Александра Ивановича Медведева, ставит именно такие задачи перед первой командой.

Раз такие задачи стоят, то главному тренеру приходится выбирать. При имеющихся возможностях клуба им проще купить квалифицированных латиноамериканцев и решить свои задачи, чем заниматься развитием своих игроков.

  • Кузьмичев сейчас в футболе официально не работает.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Команда и сейчас единолично лидирует в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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ilichkadr
1663143228
Интересно, а что в школе «Спартака» или в ином клубе с серьёзными деньгами не так? Вся гейропа сплошной базар.
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Plyash
1663144198
Какой же умный Кузьмичёв Володька,раскрыл глаза всей футбольной России.А мы,дураки,всё не поймём,почему Зенит так силён.Подскажи-ка ты Дюкову легализовывать латиноамериканцев сразу по заключению контракта,сразу заигрывать за сб.России и тогда,когда нас допустят до уефы и фифы,мы всегда будем в тройке призёров,а то и чемпионами станем.Деньги решают всё,и какая разница за какой паспорт стать чемпионом Мира.
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шахта Заполярная
1663144567
Вот такие медведевы и убили наш футбол
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Spirit_78
1663151093
Улыбает то, как буквально каждый, имеющий хоть какое-то отношение к российскому футболу, переживает за молодёжную политику в Зените. Это неудивительно, многие хотели бы видеть Зенит как в начале 2000-х: молодой, задорный, бегущий, но ничего не выигрывающий.
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