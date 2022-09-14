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    Кузьмичев: «Зениту» проще купить квалифицированных латиноамериканцев, чем развивать своих игроков»

    Бывший руководитель молодежного сектора «Спартака» Владимир Кузьмичев раскрыл клубную философию «Зенита».

    – Есть ли смысл молодым игрокам заниматься в школе «Зенита», зная, что в основу попасть практически нереально?

    – В академию «Зенита» в любом случае имеет смысл идти. Там игроки получат хорошее образование, с которым смогут трудоустроиться в другие клубы. Что касается первой команды, то тут все идет от руководителя. Руководство ставит задачу перед главным тренером — вы должны стать чемпионами, вы должны обыграть «Спартак», в этом году получить вторую звездочку. Для них «Спартак» — это раздражитель. И руководитель, имею в виду в первую очередь Александра Ивановича Медведева, ставит именно такие задачи перед первой командой.

    Раз такие задачи стоят, то главному тренеру приходится выбирать. При имеющихся возможностях клуба им проще купить квалифицированных латиноамериканцев и решить свои задачи, чем заниматься развитием своих игроков.

    • Кузьмичев сейчас в футболе официально не работает.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • Команда и сейчас единолично лидирует в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16794

      ilichkadr 6 минут назад

      Интересно, а что в школе «Спартака» или в ином клубе с серьёзными деньгами не так? Вся гейропа сплошной базар.

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