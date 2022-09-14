Кузьмичев: «Зениту» проще купить квалифицированных латиноамериканцев, чем развивать своих игроков»

Бывший руководитель молодежного сектора «Спартака» Владимир Кузьмичев раскрыл клубную философию «Зенита».

– Есть ли смысл молодым игрокам заниматься в школе «Зенита», зная, что в основу попасть практически нереально?

– В академию «Зенита» в любом случае имеет смысл идти. Там игроки получат хорошее образование, с которым смогут трудоустроиться в другие клубы. Что касается первой команды, то тут все идет от руководителя. Руководство ставит задачу перед главным тренером – вы должны стать чемпионами, вы должны обыграть «Спартак», в этом году получить вторую звездочку. Для них «Спартак» – это раздражитель. И руководитель, имею в виду в первую очередь Александра Ивановича Медведева, ставит именно такие задачи перед первой командой.

Раз такие задачи стоят, то главному тренеру приходится выбирать. При имеющихся возможностях клуба им проще купить квалифицированных латиноамериканцев и решить свои задачи, чем заниматься развитием своих игроков.