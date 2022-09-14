«Барселона» в 1-м тайме матча с «Баварией» установила рекорд последних 14 лет

«Барселона» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2) нанесла за первый тайм десять ударов по чужим воротам.

Последний раз «Бавария» допускала столько ударов по своим воротам за тайм домашнего матча ЛЧ в 2008 году. Тогда тоже десять ударов по воротам «Баварии» за тайм нанесла «Фиорентина», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Opta.