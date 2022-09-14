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    «Барселона» в 1-м тайме матча с «Баварией» установила рекорд последних 14 лет

    «Барселона» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2) нанесла за первый тайм десять ударов по чужим воротам.

    Последний раз «Бавария» допускала столько ударов по своим воротам за тайм домашнего матча ЛЧ в 2008 году. Тогда тоже десять ударов по воротам «Баварии» за тайм нанесла «Фиорентина», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Opta.

    • «Бавария» лидирует в группе.
    • У «Барселоны» после 2 туров победа и поражение.
    • «Барселона» в следующем туре сыграет с «Интером», «Бавария» – с чешской «Викторией».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65984

      portero 2 часа назад

      За удары побед не дают...

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