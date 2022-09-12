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Мехди Хагитали, агент экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмана, заявил, что клуб из Петербурга в декабре проведет товарищеский матч с «Сепаханом» из Ирана.
«Россия и Иран — братья. Недавно президент иранского «Сепахана» заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет «Зенит». Петербургский клуб сыграет с молодежкой «Сепахана» из города Исфахан», — сказал Хагитали.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.
- Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.