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    «Россия и Иран – братья». «Зенит» сыграет в декабре с молодежкой иранского клуба

    Мехди Хагитали, агент экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмана, заявил, что клуб из Петербурга в декабре проведет товарищеский матч с «Сепаханом» из Ирана.

    «Россия и Иран — братья. Недавно президент иранского «Сепахана» заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет «Зенит». Петербургский клуб сыграет с молодежкой «Сепахана» из города Исфахан», — сказал Хагитали.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 6 минут назад

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      Рейтинг: +277

      Мася_1989 1 час назад

      С основой то не потянут игру?

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      Рейтинг: +12062

      ВетеR 2 часа назад

      с С.Кореей пока двоюродные,но уже братья

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      Рейтинг: +408

      borusse 2 часа назад

      это же надо так обделаться )) теперь талибан братья ))

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