«Челси» продолжает следить за Захаряном. Личные условия согласованы

Личные условия Захаряна в Челси - молча сидеть на лавке и не высовываться! А новый тренер и фамилии такой не знает.
Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» по-прежнему вероятен. Лондонцы продолжают следить за футболистом.
В августе были согласованы все личные условия трансфера, однако не удалось решить вопрос с переводом денег «Динамо».
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- «Челси» собирался купить игрока в августе за 15 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Захаряна 8 матчей, гол, 2 ассиста.