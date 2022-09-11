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    «Челси» продолжает следить за Захаряном. Личные условия согласованы

    Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» по-прежнему вероятен. Лондонцы продолжают следить за футболистом.

    В августе были согласованы все личные условия трансфера, однако не удалось решить вопрос с переводом денег «Динамо».

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • «Челси» собирался купить игрока в августе за 15 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Захаряна 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17071

      Cleaner 2 часа назад

      Личные условия Захаряна в Челси - молча сидеть на лавке и не высовываться! А новый тренер и фамилии такой не знает.

      0
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      Рейтинг: +65

      Павлюченко9 3 часа назад

      Полители утки

      0
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