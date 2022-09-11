«Челси» продолжает следить за Захаряном. Личные условия согласованы

Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» по-прежнему вероятен. Лондонцы продолжают следить за футболистом.

В августе были согласованы все личные условия трансфера, однако не удалось решить вопрос с переводом денег «Динамо».