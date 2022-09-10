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    39-летний Жирков: «Я еще не завершил профессиональную карьеру»

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сегодня участвует в Кубке легенд. После одного из матчей он сказал, что профессиональную карьеру еще не закончил.

    «Еще не завершил [профессиональную карьеру]. Если приеду домой, на следующий день смогу встать, то можно еще поиграть», – сказал Жирков.

    • Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.
    • Жирков 5 раз брал РПЛ.
    • Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.

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    Источник: ютуб-канал «Атутти аванти»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1328

      DemSerg 1 час назад

      250 тысяч? Как в кино. Стоить то он стоит, да никто его не покупает...

      0
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      Рейтинг: +7432

      nik55 1 час назад

      иди в кегли играй

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