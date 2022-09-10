39-летний Жирков: «Я еще не завершил профессиональную карьеру»

250 тысяч? Как в кино. Стоить то он стоит, да никто его не покупает...
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сегодня участвует в Кубке легенд. После одного из матчей он сказал, что профессиональную карьеру еще не закончил.
«Еще не завершил [профессиональную карьеру]. Если приеду домой, на следующий день смогу встать, то можно еще поиграть», – сказал Жирков.
- Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.
- Жирков 5 раз брал РПЛ.
- Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.