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    «Химки» объяснили отсутствие Глушакова в старте на игру с «Крыльями Советов»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в основу на матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Глушаков получил травму в прошлом матче Мир РПЛ и не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». Футболист провeл неполный тренировочный цикл на неделе», – сообщила пресс-служба химчан.

    • Это 1-й домашний матч для главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
    • У химчан 5 поражений подряд.
    • Глушаков в «Химках» с 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      Теркчанин 17 минут назад

      ничего,выйдет на замену и забьет голешник из-за пределов штрафной.

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      Рейтинг: +17063

      Cleaner 18 минут назад

      Ждем шестое! Подряд. Химки, даешь рекорд - все оставшиеся игры слить!

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