«Химки» объяснили отсутствие Глушакова в старте на игру с «Крыльями Советов»

ничего,выйдет на замену и забьет голешник из-за пределов штрафной.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в основу на матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Глушаков получил травму в прошлом матче Мир РПЛ и не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». Футболист провeл неполный тренировочный цикл на неделе», – сообщила пресс-служба химчан.
- Это 1-й домашний матч для главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
- У химчан 5 поражений подряд.
- Глушаков в «Химках» с 2020 года.