«Химки» объяснили отсутствие Глушакова в старте на игру с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в основу на матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Глушаков получил травму в прошлом матче Мир РПЛ и не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». Футболист провeл неполный тренировочный цикл на неделе», – сообщила пресс-служба химчан.