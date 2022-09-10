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    «Химки» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 9-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на игру девятого тура чемпионата России.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

    • Матч пройдет на «Арене Химки».
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ, «Крылья» – на 10-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 2 часа назад

      Химки - КС. Прогнозирую 6-тое поражение подряд Химок без Юрана. Крылья - вперёд!

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