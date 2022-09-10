«Химки» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 9-го тура РПЛ

Химки - КС. Прогнозирую 6-тое поражение подряд Химок без Юрана. Крылья - вперёд!
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на игру девятого тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 15:00 мск.
- «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ, «Крылья» – на 10-м.