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    Стало известно, насколько сократилась зарплата Акинфеева по новому контракту с ЦСКА

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в мае продлил контракт с клубом до 2024 года. Он рассказал, насколько сократилась его зарплата.

    «Я снизил зарплату на 40% при подписании нового контракта. Мы начали обсуждать контракт, я понимал, что такая история неизбежна, понимал, что такой разговор может зайти. Он зашeл, я сказал: «Окей, не вопрос», – сообщил игрок.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Игрок дебютировал в РПЛ в 2003 году.
    • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +480

      Красногвардейчик 46 минут назад

      40% это существенно....респект Игорю что с пониманием отнесся к тяжёлой ситуации в клубе

      1
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      Рейтинг: +85

      Ill Ich 56 минут назад

      Потрясающий вратарь и разумный, адекватный человек. Настоящий мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Alex Y 1 час назад

      В следующем году юбилей 20 ЛЕТ в воротах ЦСКА)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4893

      polt 1 час назад

      Скромняга.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +710

      г.Онега 1 час назад

      а какая была,,?

      0
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      Рейтинг: +13862

      Skull_Boy > г.Онега 1 час назад

      У него самая большая в ЦСКА 2 млн

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