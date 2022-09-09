Стало известно, насколько сократилась зарплата Акинфеева по новому контракту с ЦСКА

40% это существенно....респект Игорю что с пониманием отнесся к тяжёлой ситуации в клубе
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в мае продлил контракт с клубом до 2024 года. Он рассказал, насколько сократилась его зарплата.
«Я снизил зарплату на 40% при подписании нового контракта. Мы начали обсуждать контракт, я понимал, что такая история неизбежна, понимал, что такой разговор может зайти. Он зашeл, я сказал: «Окей, не вопрос», – сообщил игрок.
- Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- Игрок дебютировал в РПЛ в 2003 году.
- Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
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