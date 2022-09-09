Стало известно, насколько сократилась зарплата Акинфеева по новому контракту с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в мае продлил контракт с клубом до 2024 года. Он рассказал, насколько сократилась его зарплата.

«Я снизил зарплату на 40% при подписании нового контракта. Мы начали обсуждать контракт, я понимал, что такая история неизбежна, понимал, что такой разговор может зайти. Он зашeл, я сказал: «Окей, не вопрос», – сообщил игрок.