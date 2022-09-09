Кавазашвили: «Зенит» похож на лондонский «Арсенал» в свои лучшие годы»

Бразилы техничны. Спору нет. Но той бешеной отдачи, характерной для всех команд АПЛ нет и не будет. Скорее всего никогда. Нет особой мотивации. Все-таки , Зенит , при Дике смотрелся ,и что приятнее всего, когда костяк был из россиян.
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с английскими топ-клубами.
«Я думаю, «Зенит» прибавил за счет скоростного движения и похож сейчас на английские топ-клубы – «Арсенал» в свои лучшие годы, «Челси»… Команда Семака никому не уступят чемпионский титул», – сказал Кавазашвили.
- Петербуржцы лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.