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    Кавазашвили: «Зенит» похож на лондонский «Арсенал» в свои лучшие годы»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с английскими топ-клубами.

    «Я думаю, «Зенит» прибавил за счет скоростного движения и похож сейчас на английские топ-клубы – «Арсенал» в свои лучшие годы, «Челси»… Команда Семака никому не уступят чемпионский титул», – сказал Кавазашвили.

    • Петербуржцы лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3829

      raritet 1 час назад

      Бразилы техничны. Спору нет. Но той бешеной отдачи, характерной для всех команд АПЛ нет и не будет. Скорее всего никогда. Нет особой мотивации. Все-таки , Зенит , при Дике смотрелся ,и что приятнее всего, когда костяк был из россиян.

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      Рейтинг: +25666

      vladimir-7 1 час назад

      Тризор, ты бы уж правильно писал бы: "Команда Миллера, с огромными народными деньгами от продажи природного газа России, никогда и никому не уступит чемпионский титул РПЛ".

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      Рейтинг: +7422

      BarStep > vladimir-7 1 час назад

      Как направленно все сформулировано..
      И главное про народ не забыл заикнуться!

      Мне нравится!
      Нет, не твои целенаправленные выводы,
      а то что делает Миллер в целом для спорта,
      в частности для футбола,
      и еще частнее - для Зенита!
      Спасибо товарищ!
      (Извини, опять ни тебе..)

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      Рейтинг: +1433

      Toomans 2 часа назад

      Спасибо за такой лестный отзыв)Это всегда приятно)Но насчет топ-клубов АПЛ - это аванс, причем очень нехилый. Но игра Зенита действительно интересна в последнее время. Не без огрехов, но все лучше и лучше.

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