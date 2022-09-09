Кавазашвили: «Зенит» похож на лондонский «Арсенал» в свои лучшие годы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с английскими топ-клубами.

«Я думаю, «Зенит» прибавил за счет скоростного движения и похож сейчас на английские топ-клубы – «Арсенал» в свои лучшие годы, «Челси»… Команда Семака никому не уступят чемпионский титул», – сказал Кавазашвили.