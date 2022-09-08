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    Даса прокомментировал свой переход в «Динамо»

    Новичок «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями после заключения контракта с московским клубом.

    «У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Они рассказали много хорошего о «Динамо».

    Я знаком с главным тренером [Славишей Йокановичем], я играл под его руководством раньше. У нас хорошее взаимопонимание, я хочу как можно скорее выйти на поле», – сказал Даса.

    • Капитан сборной Израиля перешел в клуб РПЛ бесплатно.
    • Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
    • Новичок «Динамо» взял 2-й игровой номер.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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