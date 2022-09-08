Даса прокомментировал свой переход в «Динамо»

Новичок «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями после заключения контракта с московским клубом.

«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Они рассказали много хорошего о «Динамо».

Я знаком с главным тренером [Славишей Йокановичем], я играл под его руководством раньше. У нас хорошее взаимопонимание, я хочу как можно скорее выйти на поле», – сказал Даса.