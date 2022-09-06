Месси проводит 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только у одного игрока больше

Гномик походил по полю дайте ему ЗМ а то он на всех обидеться
Нападающий «ПСЖ» Лионель Мессии проводит свой 19-й сезон в Лиге чемпионов.
Только экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс провел больше сезонов в трунире – 20.
По 19 сезонов в Лиге чемпионов провели форвард «МЮ» Криштиану Роналду и экс-полузащитник английского клуба Райан Гиггз.
- Месси 7 раз становился обладателем ЗМ. Это рекорд.
- В этом году аргентинец не попал в список из 30 претендентов на награду.
- Месси перебрался во Францию год назад.