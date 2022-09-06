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    Месси проводит 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только у одного игрока больше

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Мессии проводит свой 19-й сезон в Лиге чемпионов.

    Только экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс провел больше сезонов в трунире – 20.

    По 19 сезонов в Лиге чемпионов провели форвард «МЮ» Криштиану Роналду и экс-полузащитник английского клуба Райан Гиггз.

    • Месси 7 раз становился обладателем ЗМ. Это рекорд.
    • В этом году аргентинец не попал в список из 30 претендентов на награду.
    • Месси перебрался во Францию год назад.

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    Источник: BBC

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    06.09.2022 23:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      Romeo 123 12 минут назад

      Гномик походил по полю дайте ему ЗМ а то он на всех обидеться

      0
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      Рейтинг: +67

      Скук 36 минут назад

      пешком, как сегодня, можно ещё несколько сезонов походить. Всё назад, один пас за игру вперёд... печаль на это смотреть

      1
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      Рейтинг: +304

      Nikita Suarez 2 часа назад

      2,а то 3 его мяча-это надуманная херня!
      КриРо сам все заслужил!

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Nikita Suarez 1 час назад

      Факт 2010, 2021 абсолютно левые. 2012 и 2019 тоже спорные.
      У Криша 2013 и 2014 можно сказать тоже спорные, но менее спорные, чем у Месси.

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