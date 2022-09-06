Петржела: «Поставил бы миллион на победу «Зенита» в РПЛ. Эта ставка выиграет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в этом сезоне.

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды.

Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы – их доминирование может продолжаться очень и очень долго», – сказал Петржела.