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    Петржела: «Поставил бы миллион на победу «Зенита» в РПЛ. Эта ставка выиграет»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в этом сезоне.

    «Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды.

    Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы – их доминирование может продолжаться очень и очень долго», – сказал Петржела.

    • В воскресенье петербуржцы на выезде победили «Спартак» (2:1).
    • Они лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2022 19:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +791

      шахта Заполярная 1 час назад

      Травмы пару ведущих бразилов и зенит будет не конкурентен.

      0
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      Рейтинг: +74

      Ill Ich 2 часа назад

      Можно поставить сколько есть, раз так уверен. Игромания, видимо, до конца не лечится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2071

      Dr.Metal 3 часа назад

      Я бы если честно поспорил. Зенит 60/40 ЦСКА. Надеюсь решат не деньги наконец, а индивидуальные качества игроков

      0
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      Рейтинг: +15414

      NewLife 3 часа назад

      Мне хорошо известно на опыте одного знакомого, чем кончают люди, играющие на чужие деньги.

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      Рейтинг: +5381

      ySS 3 часа назад

      Буки ставки на договорняки не принимают)
      Старый тролль))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1385

      Loko_Roma 4 часа назад

      Если бы не бонбордир этого динозавра уже никто и не вспомнил, любит этот сайт некрофилией заниматься, доставая нафталиновые трупы некогда тренеров для комментария

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      Рейтинг: +16734

      ilichkadr 4 часа назад

      Похоже подшивка против игромании дала сбой и Власта взялся за старое.

      0
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      Рейтинг: +17025

      Cleaner 4 часа назад

      Петржела, так поставь миллион на победу Зенита, чего языком треплешь?

      0
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      Рейтинг: +65891

      portero 4 часа назад

      Ты уже доигрался в казино, всё слил....

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      Рейтинг: +5674

      Павелий 5 часов назад

      Но так как Петржела как тренер никому не сдался, то денег у него нет.

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