Андрей Мостовой: «Зенит» – главный фаворит на чемпионство. Еще до начала сезона было понятно»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» — главный претендент на золото? Только 8 тур, ещe рано об этом говорить.

Да, сейчас «Зенит» оторвался от конкурентов. Но и до начала чемпионата было понятно, что мы будем главными фаворитами на чемпионство», — сказал Мостовой.