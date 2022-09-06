Андрей Мостовой: «Зенит» – главный фаворит на чемпионство. Еще до начала сезона было понятно»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БАБЛО, непонятно на каком основании безмерно вливаемое в бразильцев с минимальным КПД, и ОГРОМНЫЙ админресурс - вот главный фаворит на чемпионство.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
«Зенит» — главный претендент на золото? Только 8 тур, ещe рано об этом говорить.
Да, сейчас «Зенит» оторвался от конкурентов. Но и до начала чемпионата было понятно, что мы будем главными фаворитами на чемпионство», — сказал Мостовой.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от ближайших преследователей – 3 очка.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл чемпионат России.