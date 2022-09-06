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    Андрей Мостовой: «Зенит» – главный фаворит на чемпионство. Еще до начала сезона было понятно»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    «Зенит» — главный претендент на золото? Только 8 тур, ещe рано об этом говорить.

    Да, сейчас «Зенит» оторвался от конкурентов. Но и до начала чемпионата было понятно, что мы будем главными фаворитами на чемпионство», — сказал Мостовой.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от ближайших преследователей – 3 очка.
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 11:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5674

      Павелий 14 часов назад

      ГОСУДАРСТВЕННОЕ БАБЛО, непонятно на каком основании безмерно вливаемое в бразильцев с минимальным КПД, и ОГРОМНЫЙ админресурс - вот главный фаворит на чемпионство.

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      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Павелий 9 часов назад

      "Профессор" завязывай бухать уже .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5674

      Павелий > Barmaleushka 7 часов назад

      Для звания или должности профессора надо написать и защитить докторскую диссертацию. Я этого не планирую делать.
      Я пью крайне редко: хороший алкоголь в хорошей компании.

      Так что твой коммент - в пустоту.

      0
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      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Павелий 6 часов назад

      "Мне грустно, но вы приняли допинг" (с)
      Заканчивай с "хорошими компаниями" , прекращай банкетить - сходи а работу что-ли .

      0
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      Рейтинг: +120

      Бывалый1488 14 часов назад

      Не будет зенит в этом году чемпионом!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +15308

      Fusballer > Бывалый1488 14 часов назад

      В этом году уже стал.

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      Рейтинг: +16734

      ilichkadr > Бывалый1488 13 часов назад

      А кто будет, Спартак или на худой конец Краснодар?

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