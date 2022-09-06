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    Ловрен назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.

    «Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит.

    Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», – сказал Ловрен.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 лет.
    • С «Зенитом» он впервые стал чемпионом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2022 10:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды 12 часов назад

      Федерации футбола Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна признают Дзюбу лучшим нападающим всех времён. С остальных планет ответ пока не пришёл, но на это есть причины.

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      Рейтинг: +15414

      NewLife 13 часов назад

      Знаток истории России Ловрен)))

      1
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      Рейтинг: +7396

      nik55 13 часов назад

      он такой же лучший как и ты лучший пиз--бол

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5463

      Беспонтий 14 часов назад

      так оно и есть
      но лучший нападающий окутал себя таким флером дерьма
      что меркнут подвиги от вони

      3
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      Рейтинг: +1379

      Дубина 14 часов назад

      Точно газовые пропаном накачали игрочишку в раздевалке,а сверху сивухой залили)))

      1
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      Рейтинг: +15308

      Fusballer 15 часов назад

      Лучший игрок в истории мира!

      2
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > Fusballer 13 часов назад

      Какой там, бери выше! )) Лучший в истории Галактики! Это подтвердил зам председателя "Млечного Пути"! ))

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