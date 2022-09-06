Ловрен назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

Федерации футбола Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна признают Дзюбу лучшим нападающим всех времён. С остальных планет ответ пока не пришёл, но на это есть причины.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.
«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушел. Удивлен ли я, что Артем покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит.
Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», – сказал Ловрен.
- Дзюба провел в «Зените» 7 лет.
- С «Зенитом» он впервые стал чемпионом.