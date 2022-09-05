Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Спартаке» надеются на смягчение Fan ID

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу введения системы Fan ID.

    «У нас всегда есть надежда, что Fan ID смягчат. На наш взгляд, закон неудачный. Но закон есть закон. Он неудачный, но мы вынуждены его исполнять.

    Мы надеемся, что все вместе вырулим к тому, чтобы трибуны были заполнены.

    Я не хочу делить всех болельщиков на правильных и неправильных. Все болельщики, которые приходят поддерживать «Спартак», они правильные», – сказал Зеленов.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    Черчесов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»
    Червиченко: «Промес – великий, когда надо гонять аутсайдеров» 6
    Кротов объяснил свой уход из «Спартака» в 2015 году 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 08:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65888

      portero 19 часов назад

      Надеюсь на то что у "вершителей" мозг чуток заработает и отменят эту хрень....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4620

      Enter2006 20 часов назад

      Какое смягчение? Fan ID - нах иди!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7323

      Старикан 20 часов назад

      Что значит фанатский сектор для команды, очень хорошо показал матч легенд... Очень надеюсь на благоразумность властьимущих...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11