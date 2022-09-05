В «Спартаке» надеются на смягчение Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу введения системы Fan ID.

«У нас всегда есть надежда, что Fan ID смягчат. На наш взгляд, закон неудачный. Но закон есть закон. Он неудачный, но мы вынуждены его исполнять.

Мы надеемся, что все вместе вырулим к тому, чтобы трибуны были заполнены.

Я не хочу делить всех болельщиков на правильных и неправильных. Все болельщики, которые приходят поддерживать «Спартак», они правильные», – сказал Зеленов.