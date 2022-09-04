ЦСКА показал фото из раздевалки после победного матча с «Крыльями»

ЦСКА опубликовал в телаграме фотографию из раздевалки после матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Московская команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев.

ЦСКА сравнялся по очкам с «Зенитом».