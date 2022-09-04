ЦСКА показал фото из раздевалки после победного матча с «Крыльями»

Красавцы! Федя ещё должен был в первом тайме класть под перекладину, да и на Мойзесе ( с третьего повтора железный пенальти был. С первых двух повторов он вроде как ногу убирал от удара а на третьем видно, что ногу вынесли). Третий матч засудили. Пора бы Гинеру начать плакать как Спартак, поди бояться начнут. Хотя вон Слуцкого слили сразу
ЦСКА опубликовал в телаграме фотографию из раздевалки после матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Московская команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев.
ЦСКА сравнялся по очкам с «Зенитом».