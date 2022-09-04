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    ЦСКА показал фото из раздевалки после победного матча с «Крыльями»

    ЦСКА опубликовал в телаграме фотографию из раздевалки после матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    Московская команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев.

    ЦСКА сравнялся по очкам с «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    04.09.2022 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2070

      Dr.Metal 8 часов назад

      Красавцы! Федя ещё должен был в первом тайме класть под перекладину, да и на Мойзесе ( с третьего повтора железный пенальти был. С первых двух повторов он вроде как ногу убирал от удара а на третьем видно, что ногу вынесли). Третий матч засудили. Пора бы Гинеру начать плакать как Спартак, поди бояться начнут. Хотя вон Слуцкого слили сразу

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      Рейтинг: +1942

      Bozigit 11 часов назад

      Молодцы! Вот так радоваться надо. Как будто Лигу Европы выиграли)

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      Рейтинг: +3471

      CSKA57 11 часов назад

      Молодцы! Победа - это всегда позитив!

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