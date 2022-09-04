Фанаты «Зенита» сняли видео против Fan ID

Болельщики «Зенита» вновь выступили против Fan ID. Фанатское объединение «Ландскрона» выпустило новое видео, которое посвящено введению паспорта болельщика в России.

«Осень – финишная прямая перед полным введением Fan ID на всех стадионах РПЛ. Но оценить атмосферу от нововведений можно уже сейчас, достаточно посмотреть пару фото пустых арен в Екатеринбурге или Самаре и послушать трансляцию, например, из Сочи, под перекрикивание футболистов на пустом стадионе.

А данное видео вполне подойдет в качестве неофициального отчетного материала принятого закона», – написала «Ландскрона».