Фанаты «Зенита» сняли видео против Fan ID

Болельщики «Зенита» вновь выступили против Fan ID. Фанатское объединение «Ландскрона» выпустило новое видео, которое посвящено введению паспорта болельщика в России.
«Осень – финишная прямая перед полным введением Fan ID на всех стадионах РПЛ. Но оценить атмосферу от нововведений можно уже сейчас, достаточно посмотреть пару фото пустых арен в Екатеринбурге или Самаре и послушать трансляцию, например, из Сочи, под перекрикивание футболистов на пустом стадионе.
А данное видео вполне подойдет в качестве неофициального отчетного материала принятого закона», – написала «Ландскрона».
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: ютуб-канал «Ландскроны»