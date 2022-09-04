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    Фанаты «Зенита» сняли видео против Fan ID

    Болельщики «Зенита» вновь выступили против Fan ID. Фанатское объединение «Ландскрона» выпустило новое видео, которое посвящено введению паспорта болельщика в России.

    «Осень – финишная прямая перед полным введением Fan ID на всех стадионах РПЛ. Но оценить атмосферу от нововведений можно уже сейчас, достаточно посмотреть пару фото пустых арен в Екатеринбурге или Самаре и послушать трансляцию, например, из Сочи, под перекрикивание футболистов на пустом стадионе.

    А данное видео вполне подойдет в качестве неофициального отчетного материала принятого закона», – написала «Ландскрона».

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Ландскроны»

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    04.09.2022 16:26
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