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  • Паршивлюк: «Захарян еще в «Динамо» ничего не выиграл, чтобы ехать в «Челси». Выиграет – мы его сами завернем в бантик и отвезем»

Паршивлюк: «Захарян еще в «Динамо» ничего не выиграл, чтобы ехать в «Челси». Выиграет – мы его сами завернем в бантик и отвезем»

4 сентября 2022, 01:03
2

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

— Обсуждалась ли в команде ситуация вокруг Захаряна?

— А как не обсуждать ситуацию с человеком, который может уйти в «Челси»? Конечно, обсуждали. Конечно, хотели, чтобы он уехал, это был бы сильный толчок в его карьере. Ему 19 лет, надеюсь, что все переходы в большие клубы у него еще впереди. У него тут еще незаконченное дело, вон в «Динамо» еще ничего не выиграл. Ему надо здесь дать команде, и тогда мы его сами завернем в бантик и отвезем в аэропорт.

  • Вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.
  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Паршивлюк Сергей Захарян Арсен
Комментарии (2)
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Nerlinger
1662269992
Отвезёте на рынок башмаки чинить ?
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Фитоняшич
1662274039
Жёстко вы с ним.
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