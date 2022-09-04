Паршивлюк: «Захарян еще в «Динамо» ничего не выиграл, чтобы ехать в «Челси». Выиграет – мы его сами завернем в бантик и отвезем»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

— Обсуждалась ли в команде ситуация вокруг Захаряна?

— А как не обсуждать ситуацию с человеком, который может уйти в «Челси»? Конечно, обсуждали. Конечно, хотели, чтобы он уехал, это был бы сильный толчок в его карьере. Ему 19 лет, надеюсь, что все переходы в большие клубы у него еще впереди. У него тут еще незаконченное дело, вон в «Динамо» еще ничего не выиграл. Ему надо здесь дать команде, и тогда мы его сами завернем в бантик и отвезем в аэропорт.