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    Паршивлюк: «Захарян еще в «Динамо» ничего не выиграл, чтобы ехать в «Челси». Выиграет – мы его сами завернем в бантик и отвезем»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

    — Обсуждалась ли в команде ситуация вокруг Захаряна?

    — А как не обсуждать ситуацию с человеком, который может уйти в «Челси»? Конечно, обсуждали. Конечно, хотели, чтобы он уехал, это был бы сильный толчок в его карьере. Ему 19 лет, надеюсь, что все переходы в большие клубы у него еще впереди. У него тут еще незаконченное дело, вон в «Динамо» еще ничего не выиграл. Ему надо здесь дать команде, и тогда мы его сами завернем в бантик и отвезем в аэропорт.

    • Вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 01:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      В клубе ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА по-определению ничего нельзя выиграть. А как игрок Захарян слаб. Кто то его пиарит в надежде заработать бабла.

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Всё верно сказано.

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      Рейтинг: +222

      Фитоняшич 20 часов назад

      Жёстко вы с ним.

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      Рейтинг: +2790

      Nerlinger 21 час назад

      Отвезёте на рынок башмаки чинить ?

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