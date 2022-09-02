«В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!». Фанаты «Спартака» – на ретроматче

В эти минуты проходит ретроматч «Спартака» и «Зенита». Фанаты москвичей пришли на игру, прервав свой бойкот, вызванный введением Fan ID.

«В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!» – написано на баннерах спартаковцев.

Матч проходит на «Открытие Арене» в Москве.

Это реванш июльского ретроматча, когда «Зенит» победил 2:0.

4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

Скриншот трансляции «Матч ТВ».