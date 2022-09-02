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    «В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!». Фанаты «Спартака» – на ретроматче

    В эти минуты проходит ретроматч «Спартака» и «Зенита». Фанаты москвичей пришли на игру, прервав свой бойкот, вызванный введением Fan ID.

    «В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!» – написано на баннерах спартаковцев.

    • Матч проходит на «Открытие Арене» в Москве.
    • Это реванш июльского ретроматча, когда «Зенит» победил 2:0.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

    Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 19:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 2 сентября 2022, 21:30

      Когда же дойдет, что матч с фанатами интереснее! Или давайте фанайди сделаем на все - волейбол, хоккей, фигурное катание, синхронное плавание, магазин, библиотеку.

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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov 2 сентября 2022, 21:28

      точно. пошёл в школу и во 2 классе(88 год)меня оставляли с дедом после школы. Спартак и карты привил по полной)))

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 2 сентября 2022, 19:55

      Хочется больше ретро-команд. Локомотив, Ротор, Алания, Динамо, Торпедо, ЦСКА... будет шикарно!

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