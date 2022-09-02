«В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!». Фанаты «Спартака» – на ретроматче

Когда же дойдет, что матч с фанатами интереснее! Или давайте фанайди сделаем на все - волейбол, хоккей, фигурное катание, синхронное плавание, магазин, библиотеку.
В эти минуты проходит ретроматч «Спартака» и «Зенита». Фанаты москвичей пришли на игру, прервав свой бойкот, вызванный введением Fan ID.
«В тесной квартире на телике деда вы нас приучали к красно-белым победам!» – написано на баннерах спартаковцев.
- Матч проходит на «Открытие Арене» в Москве.
- Это реванш июльского ретроматча, когда «Зенит» победил 2:0.
- 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».
Скриншот трансляции «Матч ТВ».