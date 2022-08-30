Конов: «Самовыкуп – один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси»

Журналист Василий Конов раскрыл подробности возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси», который сейчас подвис, это вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком.

Самовыкуп поможет избежать сложных финансовых отношений между клубами, которые в текущей ситуации практически невозможны», – написал Конов в телеграме.