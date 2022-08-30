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    Конов: «Самовыкуп – один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси»

    Журналист Василий Конов раскрыл подробности возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Один из вариантов спасения трансфера Захаряна в «Челси», который сейчас подвис, это вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком.

    Самовыкуп поможет избежать сложных финансовых отношений между клубами, которые в текущей ситуации практически невозможны», – написал Конов в телеграме.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +520

      SLADE2019 20 минут назад

      Вариант приемлемый для условного Роналду, а Захарян вряд ли его потянет. Игрока жаль, попасть в 19 лет в Челси дорогого стоит.

      0
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      Рейтинг: +16919

      Cleaner 43 минуты назад

      Чтобы армянин занимался САМОВЫКУПОМ??? Да ни когда!..))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7859

      FanatSerj 1 час назад

      Такой цирк устроили, как за газ в рублях платить так в ЕС истерило, истерило, но ничего научились, а вот за футболиста прям никак заплатить не могут.

      1
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      Рейтинг: +615

      чаппай > FanatSerj 1 час назад

      Какая связь между ЕС и английским футбольным клубом?

      0
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      Рейтинг: +2271

      Январь 59 2 часа назад

      Выкуп своего трансфера это для Захаряна- самострел. Менять команду в которой он игрок основы на команду , где будет игроком ротации во втором составе- самоубийство за свои же 15 лямов.

      1
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      Рейтинг: +104

      Теркчанин 2 часа назад

      Если я правильно понял, отдаешь здесь 15 лимонов клубу Динамо,а Челси их ему возвращает, тоже по моему выход,может быть даже единственный

      1
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      Рейтинг: +11497

      Алексей З > Теркчанин 2 часа назад

      Схема неплохая, только вот Челси на это может и не пойти.
      Захаряна если и возьмут , то на перспективу и скорее всего отдадут в аренду, а там ещё одна схема платежей. Не много ли для одного игрока ?

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      Рейтинг: +615

      чаппай > Теркчанин 1 час назад

      Не думаю, что у Захаряна есть даже пятая часть этой суммы, значит рассрочка, значит опять хз как переводить деньги, даже если Челси будет их в зп ставить

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      Рейтинг: +532

      gunstilzit > чаппай 1 час назад

      Пусть в ВТБ кредит возьмёт.

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