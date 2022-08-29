Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой срыва («СЭ»)

Осталось два дня. Не уж то в чемодане привезут? Или попросят Абрамовича расплатиться , а потом а Рому кинут и Захаряна подставят. Нашли с кем связываться.
Шансы на переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» снижаются.
В сделке заинтересованы и футболист, и оба клуба, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых – перевод денег за трансфер в условиях санкций.
Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября, поэтому у «Челси» осталось всего три дня.