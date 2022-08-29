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    Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой срыва («СЭ»)

    Шансы на переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» снижаются.

    В сделке заинтересованы и футболист, и оба клуба, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых – перевод денег за трансфер в условиях санкций.

    Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября, поэтому у «Челси» осталось всего три дня.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3938

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      Осталось два дня. Не уж то в чемодане привезут? Или попросят Абрамовича расплатиться , а потом а Рому кинут и Захаряна подставят. Нашли с кем связываться.

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      Рейтинг: +285

      kostilio 17 минут назад

      Второй Чалов))) правда думали,что туда уйдет??? там таких захарянов пруд пруди

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